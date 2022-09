Wenn das Herz aus dem Takt gerät : Was die neue Schrittmachertherapie in Mönchengladbach funktioniert

Istvan Szendey (l.) und Robert Larbig von den Kliniken Maria Hilf erklären die neue Behandlungsmethode und den Aufbau des menschlichen Herzens. Foto: Carlos Albuquerque

Mönchengladbach Die Sektion Rhythmologie der Kardiologie an den Kliniken Maria Hilf arbeitet mit neuen Techniken der Schrittmachertherapie. Wie das Herz effektiv stimuliert wird und was das für die Patienten bedeutet.

Von Angela Wilms-Adrians

In der Rhythmologie der Kardiologie-Abteilung arbeitet man in der Herzschrittmachertherapie mit neuen Techniken. Dabei geht es darum, für die Elektroden den Ort mit der kürzesten Stimulationsdauer zu finden. Ist der Herzrhythmus aus dem Takt geraten, muss eine medizinische Behandlung abhängig vom Befund durchgeführt werden. „In der Schrittmacher-Therapie ist die Cardiale Resynchronisationstherapie (CRT) seit 1999 Standard“, sagt der Kardiologe, Intensivmediziner und Rhythmologe Istvan Szendey.

Zur Behandlung von Herzschwäche werden bei der CRT-Therapie Elektroden in drei der vier Herzkammern, in den rechten Vorhof, sowie in den rechten Ventrikel und hinter die linke Kammer des Herzens eingesetzt. Diese Behandlungsmethode gilt durch viele Studien als wissenschaftlich exzellent belegt.

In der Sektion Rhythmologie der Kliniken Maria Hilf arbeiten die Fachärzte in der Behandlung von Herzschwäche ergänzend mit dem neuen Left Bundle Branch (LBB) Pacing, der Linksschenkelstimulation. Bei dieser Stimulationstechnik wird die Schrittmacher-Sonde im Bereich der Linksschenkelregion implantiert.

„Die neue Methode bietet die Möglichkeit, bei Herzinsuffizienz die Synchronisierung nochmals zu verbessern“, sagt Szendey. Er baute die Sektion auf, die seit nun zwei Jahrzehnten fester Bestandteil der Kardiologie im Haus ist. Hier werden Kompetenzen der Rhythmusspezialisten zur Behandlung jeglicher Art von Herzrhythmusstörungen gebündelt.

Früher seien die Elektroden in der Herzspitze der rechten Herzkammer eingesetzt worden. 2002 aber konnte nachgewiesen werden, dass die Elektrode in der Spitze deutlich schlechter für das Herz ist, berichtet der Facharzt. „Darum setzen wir seitdem die Elektroden an der Herzscheidewand an und suchen da den besten Stimulationsort für die schmalsten EKG-Zacken ab. EKG steht für Elektrokardiogramm. Je breiter die Zacken sind, desto schlechter ist das für das Herz. Darum ist es unser Anliegen, zu verkürzen und zu optimieren. Dafür haben wir spezielle Elektrodenlagen erarbeitet“, so der Arzt.

Über das Mapping werde eine Art Landkarte erstellt, um den Ort mit der kürzesten Stimulationsdauer zu suchen. Dabei werden die Elektroden auf der Suche nach dem besten Ort zunächst für die Diagnose benutzt. Beim Abtasten mit der Elektrode werden an verschiedenen Positionen Reize stimuliert, um die schmalste EKG-Zacke zu finden. Ist die optimale Position ausgemacht, wird die Elektrode für die Therapie eingeschraubt.

„Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, wo im Herzen die Kabel liegen. Neu sind Hinweise aus der Wissenschaft, dass das Reizleitungssystem auf der linken Seite des Herzens noch besser ist als das auf der rechten“, ergänzt Robert Larbig, Kardiologe und Facharzt für Innere Medizin am Maria Hilf. Die dünnen Drähte der Elektroden werden im minimalinvasiven Eingriff über bestehende Gefäße bis ins Herz geführt.

So sei es möglich, das herzinterne Reizleitungssystem zu nutzen und über die Therapie einen möglichst natürlichen Zustand zu kopieren, erklärt Larbig. Die neue Therapie erweitere die Standardmöglichkeiten und sei bisher in den Kliniken Maria Hilf bei mehreren Patienten erfolgreich eingesetzt worden. Larbig empfiehlt Patienten mit Herzschrittmacher, regelmäßig die Möglichkeit zur Nachkontrolle zu nutzen, ganz so wie sie ja auch ihr Auto zum TÜV brächten.

Die meisten Patienten kämen mit dem bisherigen Standard gut zurecht. Dennoch könne durch die neue Elektrodenlage eine weitere Verbesserung der Pumpleistung der linken Herzelektrode statt hinter dem Herzen nun mitten ins Herz hin zum Leitungssystem der linken Seite erzielt werden. „Das liegt an der Anatomie und am Stromverlauf durch das Herz. Mit der neuen Therapie haben wir eine weitere Methode in unseren Möglichkeiten, um die optimale Therapieform auszuwählen“, so Larbig.