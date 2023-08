Bildung in Mönchengladbach Wenn aus Rundem Eckiges wird – die Junior-Uni ist startbereit

Wer an seinen Physik- oder Chemie-Unterricht in der Schule zurückdenkt, erinnert sich oft nur an Formeln, die einfach nicht in den Kopf gehen wollten. Die Fächer waren schnell abgehakt, beruflich kam das nicht infrage. Zum Glück gab es schon immer Lehrkräfte, die verstanden, den schweren Stoff spielerisch und mit spannenden Experimenten nahezubringen – so strömten doch genügend Schüler in Berufe mit dem Hintergrund von MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).