Restaurant Ramen Ippin hat eröffnet Japanische Suppenspezialität mitten in Mönchengladbach

Die Gäste haben offenbar auf so ein Restaurant gewartet: Fünf Minuten vor der offiziellen Öffnungszeit sind schon drei Tische besetzt. Während Evelyn Huang die ersten beiden Tassen Tee des Abends serviert und den Gästen die Speisekarten reicht, flämmt Küchenchef Huanlei Yang noch Scheiben aus einer Art Rollbraten. Der Duft gegrillten Fleisches breitet sich im Raum aus und vermischt sich mit dem der Brühen und Suppen, die in den großen Töpfen dampfen. Seit dem Wochenende hat in Mönchengladbach mit dem „Ramen Ippin“ das erste japanische Ramen-Restaurant eröffnet.