Acht Tage über der 35er-Marke : Mönchengladbach rutscht in die Inzidenzstufe 2

Durch den Wechsel in die höhere Inzidenzstufe gelten in der Gastronomie schärfere Regeln. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Acht Tage hintereinander liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt über der 35er-Marke. Damit wechselt die Stadt am Sonntag in die lokale Inzidenzstufe 2. Welche Corona-Regeln das zur Folge hat und wie lange diese gelten.

Die Inzidenz gibt den Takt an – noch. Und weil das der Fall ist, gilt in Mönchengladbach ab Sonntag die lokale Inzidenzstufe 2. So sieht es die aktuelle Corona-Schutzverordnung vor.

Zur Erinnerung: Am Freitag, 6. August, lag der Inzidenz-Wert in Mönchengladbach erstmals über der Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Diese Grenze ist entscheiden, weil sie den Wechsel von der Inzidenzstufe 1 in die Stufe 2 markiert. Wenn der Grenzwert für acht aufeinanderfolgende Tage überschritten wird, gilt am übernächsten Tag die neue Stufe und damit schärfere Regeln. Am gestrigen Freitag, 13. August, war dieser achte Tag. Die Inzidenz lag bei 84,7. Somit rutscht Mönchengladbach am Sonntag in die nächsthöhere Inzidenzstufe – die Stufe 2. Eine Übersicht, welche Corona-Regeln dann gelten.

Kontaktbeschränkungen Im öffentlichen Raum sind künftig nur noch Treffen von Angehörigen aus maximal drei Haushalten ohne Testung erlaubt – oder zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten mit Test. Dann ist ein Unterschreiten des Mindestabstandes zulässig. Darüber hinaus sind Geimpfte und Genesene von der Kontaktbeschränkung ausgenommen.

Gastronomie Es gilt weiterhin eine Platzpflicht und die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein. In der Innengastronomie müssen Gäste wieder einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Kultur Veranstaltungen der Kultur-Branche, etwa Konzerte, Theater, Opern oder Kinobesuche, bedürfen weiterhin einen Sitzplan nach Schachbrettmuster. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 500 Personen beschränkt – innen wie außen. Tests sind obligatorisch.

Sport Bei Kontaktsport ist wieder ein negativer Testnachweis zu erbringen. Im Freien sind dann bis zu 25 Personen erlaubt, im Innenbereich maximal zwölf Personen. Kontaktfreier Sport hat draußen wie drinnen kein Limit der Teilnehmenden.

Sportveranstaltungen Ab Sonntag darf bei Sportveranstaltungen im Freien maximal ein Drittel der Plätze besetzt sein, mit zusätzlich 1000 getesteten Personen. Für Borussia Mönchengladach kommt der Wechsel also gelegen, da sie für den Bundesliga-Auftakt am Freitag noch 23.000 Tickets verkaufen durfte. Für Sportveranstaltungen Innen ist die Teilnehmerzahl auf bis zu getesteten 500 Personen limitiert. Zudem gibt es eine Platzpflicht. Die Besetzung der festen Sitzpläne muss im Schachbrettmuster erfolgen.

Freizeit Clubs und Diskotheken müssen wieder ihren Außenbereich schließen. Der Betrieb dieser Einrichtungen ist gänzlich unzulässig. In Tierparks und botanischen Gärten muss wieder die einfache Rückverfolgbarkeit (Kontaktdaten und Dauer des Aufenthalts) sichergestellt sein. Der Betrieb von Bordellen, Prostitutionsstätten, Swingerclubs und ähnlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen ist ebenfalls wieder unzulässig.

Einzelhandel Die Personenbegrenzung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter besteht weiterhin. Für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmeter gilt für die darüber hinausgehende Fläche eine Begrenzung von einem Kunden je 20 Quadratmeter.

Dienstleistungen Kunde wie Dienstleister müssen Maske tragen. Wenn der Kunde die Maske abnehmen muss, muss er ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Der Dienstleiter muss getestet sein.

Gültigkeit Die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW läuft am 19. August aus. Welche Regeln danach gelten, ist noch nicht gesichert. Die Stadt Mönchengladbach erklärt, dass das Land NRW bereits an einer neuen Verordnung arbeite. Diese soll den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) berücksichtigen. Wann diese Verordnung aber eintritt, ist noch ungewiss.