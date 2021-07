Strukturwandel in Mönchengladbach : IHK fordern schnellere und effiziente Planverfahren

Strukturwandel in Mönchengladbach

Mönchengladbach Langwierige Planverfahren sind Hindernisse beim Strukturwandel im Rheinischen Revier. Die IHK Mittlerer Niederrhein, Aachen und Köln haben Vorschläge gemacht, wie die Verfahren beschleunigt werden könnten.

(RP) Der Strukturwandel im Rheinischen Revier schreitet voran. Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier stellte in ihrer Revierkonferenz zahlreiche Maßnahmen vor, die Kommunen in der Braunkohleregion zukunftssicher machen sollen. Ein zentrales Thema dabei sind langwierige Planverfahren, die zum Hindernis werden können. „Was als Chance für unsere Region startet, kann vielerorts am langsamen und unflexiblen Planrecht scheitern“ betont Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen. „Wir brauchen deshalb jetzt beschleunigte und flexiblere Planverfahren, um Strukturwandelprojekte für das Rheinische Revier besser zu realisieren.“