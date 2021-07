Die Geschichte des Volksgartens in Mönchengladbach : Als der Volksgarten noch ein Tierpark war

Mönchengladbach. In dem scheinbar so zeitlosen Volksgarten ist in den letzten 100 Jahren einiges passiert. Viele erinnern sich noch an die Bootsfahrten auf dem Weiher. Aber wer erinnert sich noch an den Tierpark auf der Insel?