Kontrolle in Mönchengladbacher Freizeitanlagen : Die Grillscouts sind wieder unterwegs

Der Stadtwald ist ein beliebter Treffpunkt zum gemeinsamen Grillen. Aber nicht immer landet der Abfall im Container. Foto: Reichartz. Foto: Reichartz,Hans-Peter(hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Bei schönem Wetter wird der Monte Klamott am Wochenende gerne in Rauch gehüllt. Denn dann setzt dort ein „Massengrillen“ ein. Zurück bleiben oft Müllberge. Die Mags schickt jetzt Grillscouts in die Parkanlagen.

Sommer, Sonne, Müllchaos. Nach jedem Wochenende mit Picknick-freundlichen Temperaturen haben die Mitarbeiter aus der Mags-Abteilung Grünunterhaltung viel zu tun. Sie müssen Abfälle „pflücken“.

Schönes Wetter lädt zum Grillen ein, und da bieten sich die städtischen Freizeitanlagen als Treffpunkt an. Der Monte Klamott wird am Wochenende gerne mal in Rauch gehüllt. Nur leider wird nach dem Verzehr nicht immer aufgeräumt. Oft landen die Picknick-Reste im Grünen. Da wird die Grillasche auf dem Rasen hinterlassen, in Beeten liegen Plastikteller und -flaschen, und benutzte Servietten schwimmen im See. Und auch das ist schon mehr als einmal vorgekommen: Ein Grillplatz im Stadtwald am Monte Klamott wird für ein ausgiebiges Essen genutzt, und das komplette Einmalgeschirr samt Essensresten bleibt auf den Holztischen und Bänken zurück. Und damit nicht genug: Die glühende Grillschale, die sich in die Tischplatte einbrannte, wurde auch nicht entsorgt.

Info An welchen Stellen ist Grillen erlaubt? Alle Tipps und Infos zum Grillen gibt’s im Internet unter www.mags.de/grillscouts Die Grillplätze der Stadt findet man hier: www.moenchengladbach.de/de/aktuell-aktiv/freizeit-in-der-stadt/sehenswuerdigkeiten/naherholung-ausflug/grillplaetze/

Aus diesem Grund will die Mags auch in diesem Jahr wieder fünf Grillscouts einsetzen, die in einigen Parkanlagen unterwegs sein werden. Ab sofort bis zum 30. September werden Zweier-Teams bei gutem Wetter und insbesondere an den Wochenenden im Stadtwald und in der Freizeitanlage Dahl die Bereiche aufsuchen, die als öffentliche Grillflächen freigegeben sind. Zusätzlich gehen sie auch in den Bresgespark, den Volksgarten und in weitere Parkanlagen bei Bedarf stichprobenartig.

Bei der Aktion geht es weniger um Tipps für die perfekte Grillwurst, sondern vielmehr um Hilfestellungen zum Thema Sauberkeit und die richtige Entsorgung von Grill- und Picknickabfällen in Parks- und Grünanlagen. Die Grillscouts sind durch ihre Kleidung – ein blaues Poloshirt und ein schwarzes Cap – eindeutig zu erkennen. Sie händigen kostenfrei Abfallsäcke, Info-Material und bei Bedarf auch Hundekotbeutel aus.

Die Mags-Grillscouts sind keine Ordnungshüter, sie wollen Schmutzfinken zu mehr Sauberkeit und Rücksichtnahme auffordern. „Bei gravierenden Missständen, die eventuell mit Gefahren wie offenem Feuer oder alkoholisierten und aggressiven Gruppen verbunden sind, ziehen sich die Grillscouts aus der Anlage zurück und informieren den Kommunalen Ordnungsdienst oder die Polizei.“, sagt Mags-Sprecherin Yvonne Tillmanns.