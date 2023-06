Kolumne Mensch Gladbach Die gespaltene Fraktion

Wer in die Politik geht, muss Niederlagen einstecken können. Das ist eine Binse. Denn Wahlen können mal eben ins Gegenteil kehren, was eben noch so sicher schien. Nicht immer geht es dabei gerecht zu. Wer gerade noch mitgestalten durfte, strahlend an den Hebeln der Macht saß, muss nun den sauertöpfischen Dauer-Nörgler geben, jedes Fehlerkörnchen der Regierenden zum Skandal aufbauen. Ach, Opposition ist eben doch oft Mist, wie Franz Müntefering ganz richtig beschrieb.