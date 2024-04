Historische Gebäude in Mönchengladbach Wie der Geneickener Bahnhof vom Reiseziel zum Kulturzentrum wurde

An einem Bahnhof herrscht ständig Betrieb: Züge halten und fahren wieder ab, Menschen reisen in die Ferne oder kehren nach Hause zurück. Die Gebäude am Gleis sind normalerweise regungslose Zeugen des Treibens. Doch im Fall des Geneickener Bahnhofs hat sich mit der Zeit auch in dessen Räumen vieles bewegt – und verändert.