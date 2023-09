Mönchengladbacher Stadtgeschichte Lebensquelle, Kloake, grüne Oase – der Geroweiher

Wer auch immer die ersten Menschen gewesen sein mögen, die einst auf den heutigen Geroweiher stießen – offenbar erkannten sie das Potenzial des Gewässers, das von grünen Pflanzen umrandet in einer unbewohnten Landschaft lag. Bekanntlich wuchs das Benediktinerkloster ein ganzes Stück oberhalb des Weihers auf dem Berg in die Höhe, den die dort errichtete Abtei zum Abteiberg machte. Das Wasser, das die Mönche aus ihren Krügen tranken, schafften sie aus dem Weiher hinauf ins Kloster. Ihre Kleidung und sich selbst wuschen sie im Wasser des Weihers, in dem sich Fische tummelten. Brach die Fastenzeit an, landete so mancher dieser Fische auf den Tellern der Mönche.