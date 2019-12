Müll in Mönchengladbach : Die Gelbe Tonne soll kommen

Mönchengladbach Aufgerissene Gelbe Säcke mit umherfliegenden leeren Joghurt-Bechern soll es spätestens ab 2022 nicht mehr geben. Die Gelbe Tonne soll nach einem Grundsatzbeschluss die leicht reißenden Säcke ersetzen. Was sich damit für die Bürger ändern wird.

Die Zeit der Gelben Säcke soll in Mönchengladbach spätestens zum 1. Januar 2022 vorbei sein, womöglich sogar ein Jahr früher. Der Hauptausschuss hat am Mittwoch dem Vorschlag der zuständigen Stadttochter Mags in einem Grundsatzbeschluss zugestimmt, den Verpackungsmüll künftig in Gelben Tonnen einzusammeln. Damit kann die Mags die Rahmenvorgabe für den künftigen Entsorger vorbereiten, das Duale System kann dann die Leistung ausschreiben. Die endgültige Entscheidung wird dann anschließend im Rat der Stadt getroffen.

Ändert sich der Rhythmus der Abfuhr? Bisher wurde Verpackungsmüll alle zwei Wochen abgeholt. Und dabei soll es auch bleiben. „Das ist eine klare Vorgabe in der Rahmenvorgabe“, sagt Anna Saal, kommissarische Leiterin der Abfallwirtschaft bei der Mags. An dieser Forderung war der letzte Vorstoß zur Einführung der Gelben Tonne gescheitert. Entsorger verlangten bei Einführung der Tonne einen Vier-Wochen-Rhythmus, darauf wollte sich Mönchengladbach aber nicht einlassen. Weil jetzt aber ein neues Verpackungsgesetz gilt, kann die Stadt genau das künftig verlangen. „Wir haben jetzt ein größeres Mitspracherecht“, sagt Anna Saal.

Warum gibt es die Gelbe Tonne in Mönchengladbach nicht schon längst? In anderen Städten wie zum Beispiel Korschenbroich wird der Verpackungsmüll schon viele Jahr in Tonnen und nicht in Säcken gesammelt. In Mönchengladbach nicht. Bisher sei dies daran gescheitert, dass die Stadt dem Entsorger zwar ein System vorschlagen kann, der sich daran aber nicht halten musste und deshalb die Tonne mit dem Argument steigender Kosten ablehnen konnte. Das neue Verpackungsgesetz erlaubt es nun aber, solche Änderungen gegenüber dem dualen System durchsetzen zu können.