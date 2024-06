Stadtteilerkundung im Mönchengladbach Die Geheimnisse hinter den Grabsteinen lüften

„Evangelische Mitmenschen gibt es in Mönchengladbach bereits seit dem 16. Jahrhundert“, erklärte Beckers beim ersten Halt an der Trauerhalle. Und die Preußen hätten später gemeinsame Friedhöfe für Katholiken und evangelische Bürger befürwortet. Die Genehmigung durch die Düsseldorfer Regierung und die Stadt dafür erfolgte 1854. An der Grabanlage von Pfarrer Hermann-Otto Zillessen (1811 bis 1885) gab es viel zu erzählen: Zillessen war eine Gründergestalt, die Lothar Beckers mit der Einweihung der Christuskirche auf dem Kapuzinerplatz 1852 ebenso in Verbindung brachte wie mit der Errichtung des ersten Bethesda-Krankenhauses 1855. Zillessen war außerdem Mitbegründer der Heil- und Pflegeanstalt Hephata. Er war Initiator für zahlreiche Vereinsgründungen für Männer, Frauen, Jünglinge und Jungfrauen.