Ende nach 125 Jahren Traditionslokal „Janse Winand“ in Mönchengladbach schließt

Wenn sich die Türen in wenigen Tagen schließen, gehen damit 115 Jahre Gasthaustradition an dem Standort zu Ende. Das Unternehmen musste neben zwei Weltkriegen so manche Krise überstehen. In der Corona-Pandemie bot das Team eine reduzierte Karte mit Gerichten zum Mitnehmen und einen Lieferservice an. Zum Ende der Pandemie beteiligte es sich an der Aktion „Bechern für Rheydt“ der Initiative für Rheydt und dem Gastronetz, um gemeinsam mit anderen Wirten der Gastronomie in Rheydt wieder Aufwind zu geben.