Action, Tedi und Co. Das sind die Gladbacher Non-Food-Discounter

Das Geschäft, das vor wenigen Wochen an der Hindenburgstraße neu eröffnete, hat für viel Aufsehen gesorgt. Es war die erste Filiale der Kette Pepco in Nordrhein-Westfalen, ein weiterer Discounter aus dem Non-Food-Bereich drängt auf den deutschen Markt und eröffnet in Mönchengladbach gleich in bester Lage gegenüber dem Einkaufszentrum Minto. Das ist neu in dem Segment der sogenannten Non-Food-Discounter. Das fand in Mönchengladbach auch Wohlwollen bei solchen Branchenkennern, die freimütig zugeben, dass man sich darüber noch vor einigen Jahren wohl kaum sonderlich gefreut hätte.