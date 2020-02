Vorbereitungen auf den Sturm : Feuerwehr lässt alle Gerätehäuser besetzen

Noch ist es relativ ruhig, aber an der Odenkirchener Straße knickte eine starke Böe schon einen Kran ein. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach An vielen Schulen fällt der Unterricht am Montag aus, Außensportanlagen sind gesperrt. Stadt und Feuerwehr teilen mit, was man sonst noch wissen sollte.

Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnung vor Sturm- und Orkanböen für Mönchengladbach aktualisiert. Demnach besteht Sonntag ab 17 Uhr in der Stadt die Gefahr des Auftretens von orkanartigen Böen. Dabei können unter anderem Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Die Feuerwehr nimmt die Lage ernst und besetzt ab diesem Zeitpunkt alle Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr in Staffelstärke (sechs Feuerwehrleute). Alle Hilfsorganisationen sind vorsorglich informiert und in die Gefahrenabwehr einbezogen. Wie die Stadt mitteilte, wurde der Führungsdienst verstärkt, ebenso die Leitstelle der Feuerwehr.

Sportanlagen Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ wurde nicht nur das rheinische Derby für Sonntag abgesagt, die Stadt sperrte außerdem um 14 Uhr alle Außensportanlagen. Der Fußballverband Niederrhein hat ebenfalls alle anstehenden Meisterschaftsspiele, die danach stattfinden, abgesagt.

Kindertagesstätten und Lena-Gruppen Die städtischen Kindertagesstätten und Lena-Gruppen werden laut Stadtsprecher am Montag ihren Betrieb aufrechterhalten, um insbesondere den berufstätigen Eltern eine verlässliche Betreuungsmöglichkeit ihres Kindes zu ermöglichen. „Dabei hat die Sicherheit der von uns betreuten Kinder selbstverständlich höchste Priorität“, teilte die Stadt mit. Insofern müssten die Eltern selber entscheiden, ob der individuelle Weg zur Betreuungseinrichtung eine Gefahrenlage darstellt, so dass von einem Besuch abgesehen werden sollte.

Schulen Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können zunächst selbst die Entscheidung treffen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Sie dürfen dem entsprechend dem Unterricht und der Schule fern bleiben. Für Schülerinnen und Schüler, die zur Schule kommen, ist das Schulgebäude in jedem Fall geöffnet und eine Betreuung gewährleistet. Dies gilt auch für Schulen, wo kein regulärer Unterricht stattfindet und von Seiten der Schulleitung oder Lehrerschaft „schulfrei" kommuniziert wurde. Viele Schulen haben aber bereits auf ihren Websites angekündigt, dass der Unterricht am Montag ausfällt. Das sind: Gymnasium am Geroweiher, Math.-Nat., Huma, Gymnasium an der Gartenstraße, Hugo-Junckers-Gymnasium und Gymnasium Odenkirchen, die Realschulen Volksgarten, An der Niers, Geschwister-Scholl und Wickrath sowie für alle Standorte des Förderzentrums MG-Süd und die Hauptschulen in Neuwerk und in Rheindahlen.

Hochschule Niederrhein „Angesichts des erwarteten Sturms am Sonntag und Montagmorgen ist es Studierenden freigestellt, ob sie am Montag in die Hochschule kommen oder nicht.“ Das teilte die Hochschule über Facebook mit. Angesetzte Prüfungen am Montag vor 12 Uhr würden nicht statt und sollen nachgeholt werden. Fürs erste werde die Hochschule nicht geschlossen, die Wetterlage werde aber sorgfältig beobachtet.

Theater Aufgrund des angekündigten Orkantiefs wurde die in Mönchengladbach geplante Premiere Elling abgesagt. Bereits erworbene Tickets können für andere Vorstellungen eingetauscht werden. Weitere Informationen erteilen die Theaterkassen zu den regulären Öffnungszeiten unter 02166 6151 100 oder 02151 805125.

Weitere Veranstaltungen Die Sozial-Holding hat den für Montag geplanten Themenabend „Fit und mobil im Alter" im Städtischen Altenheim Kamillus wegen des Sturmtiefs „Sabine" abgesagt. Der Veranstalter bittet um Verständnis. Er möchte die Besucherinnen und Besucher des Vortrags „wegen der für den Abend unklaren Wetter- und Straßensituation keinem unnötigen Risiko aussetzen“.

Müllabfuhr Die Müllabfuhr findet am Montag wie gewohnt statt, teilt die GEM mit. Damit es auf den Straßen aber nicht unnötig dreckig wird, sollten Gelbe Säcke und auch die Tonnen am besten erst kurz vor der Abfuhr bereitgestellt werden. Gelbe Säcke sollte man nach Möglichkeit miteinander verknoten und idealerweise etwas windgeschützt platzieren.

Parks und Friedhöfe Gemeinsam mit der Feuerwehr bittet Mags dringend, im Sinne der eigenen Sicherheit, öffentliche Grünflächen, die städtischen Friedhöfe und Wälder zu meiden. Diese Warnung gilt auch noch für die nächsten Tage, da durch den Sturm Bäume geschädigt sein können und eventuell eine Gefahr darstellen. Die Mags behält sich vor, die Friedhöfe am Sonntag und Montag aus Sicherheitsgründen zu schließen. Dies passiert in enger Abstimmung mit Feuerwehr und allen weiteren zuständigen Bereichen der Stadt.

Öffentlicher Nahverkehr Sollte es hier zu Störungen kommen, bietet die NEW genauere Informationen unter https://www.new-mobil.de/verkehrslage/