Ein Kunstwerk von Josef Beuys am Museum Abtei, Günter Netzer in der Altstadt oder die Radfahrerin an der Bismarckstraße: Spuren des Künstlers Philipp Kömen finden sich überall im Stadtgebiet. Ein Überblick über einige seiner Werke.

Das Bild der Radfahrerin an der Kreuzung Bismarckstraße/Steinmetzstraße gestaltete Kömen 2019 im Rahmen der Mobilitätswoche. Es sei das Kunstwerk, auf das er am häufigsten angesprochen würde, sagt der Künstler.