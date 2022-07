Kurioses aus Mönchengladbach : Wo es sogar bei über 30 Grad Celsius friert

Am Elisabeth-Krankenhaus bildet sich Eis – obwohl die Temperaturen dieser Tage sehr hoch sind. Foto: Uwe Lefering

Mönchengladbach Trotz der Hitze formt sich am Elisabeth-Krankenhaus in Rheydt eine dicke Schicht Eis an einem Sauerstofftank. So entsteht das Phänomen.