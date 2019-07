Besondere Ogata in Mönchengladbach : Die erfolgreichen „Paule-Kids“

Laura Porsche, Medina (11), Leon (10), Aras (10) und Beata Meier (im Bild von links). Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Von fünf Kindern, die im Paul-Schneider-Haus lernen, wechseln jetzt vier zum Gymnasium. Dabei war die Prognose düster.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Aras ist zehn Jahre alt und bald kein Grundschulkind mehr. Er wird Gymnasiat. Der Junge hat immerhin sechs Einsen auf dem Zeugnis. So gut wie er sei keiner aus seiner Familie in der Schule, sagt er. Dabei wollte der Schulstart in Deutschland zunächst nicht so richtig klappen, weil es mit der deutschen Sprache haperte. Das hat Aras jetzt im Griff, dem Wechsel zum Stiftischen Humanistischen Gymnasium steht nichts mehr im Weg.

Ähnlich sieht es bei Leon (10) und Medina (11) aus. Sie kommen aus dem Kosovo. Einen Ogata-Platz in der Schule hatten die beiden nicht bekommen, dafür aber einen Betreuungsplatz im Paul-Schneider-Haus. Und das scheint sich gelohnt zu haben. Auch Leon wechselt nach den Sommerferien zu einem Gymnasium und Medina zu einer Realschule. „Alle haben gedacht, ich lande später auf der Hauptschule“, erzählt die Elfjährige. Jetzt freut sie sich auf die Realschule Volksgarten.

Die Idee zu einer Betreuungsgruppe im Paul-Schneider-Haus in Pesch wurde aus der Not geboren. Die Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Pfiffikus, Samira Rippegather, hatte immer wieder verzweifelte Mütter erlebt, die eine Nachmittagsbetreuung für ihre Kinder brauchten, damit sie sich einen Job suchen können. Denn immer sah es so aus: ohne Betreuung kein Beruf, aber ohne Stelle auch keinen Betreuungsplatz.

Andere Mütter wünschten sich dringend eine Hausaufgabenbetreuung für ihre Kinder, weil sie selbst aus Mangel an Deutsch-Kenntnissen zu wenig helfen können. Samira Rippegather handelte entschlossen: Sie baute mit der Mumm Familienservice gGmbH selbst eine Ogata-Gruppe auf. 17 Kinder werden am Nachmittag von vier Kräften bei den Hausaufgaben unterstützt und betreut. Neu hinzu gekommen ist auch eine Gruppe mit zehn kleineren Mädchen und Jungen am Morgen, für die die Eltern keinen Kita-Platz fanden. „Jeder weiß ja, je jünger die Kinder, desto besser und schneller lernen sie Deutsch“, sagt die Erzieherin. „Das ist absolut wichtig.“

Die Ogata im Paul-Schneider-Haus ist auf jeden Fall überaus erfolgreich. Neben Kindern mit Migrationshintergrund werden dort auch immer drei bis vier deutsche Kinder betreut, damit es Spielkameraden mit Deutsch als Muttersprache gibt. Insgesamt fünf Kinder verlassen nach den Sommerferien die Gruppe, weil sie auf eine weiterführende Schule wechseln. Vier davon kommen aufs Gymnasium, Medina auf die Realschule. Eine Top-Quote, mit der niemand gerechnet hätte. Das macht nicht nur die Kinder stolz, sondern auch die Betreuerinnen. Die Sprache sei am Anfang das Schwierigste für die Kinder, sagt Laura Porsche, „vor allem die Grammatik“. Mathe dagegen falle vielen leicht, bis die Textaufgaben kommen. Im Paul-Schneider-Haus wird gemeinsam gelernt, gemeinsam gegessen und – wenn die Hausaufgaben erledigt sind – auch gespielt. Medina, Leon und Aras wollen auch nach den Sommerferien noch zu Besuch kommen. Ihnen hat die Zeit im Paul-Schneider-Haus Spaß gemacht.

Obwohl die besondere Ogata so erfolgreich ist, kann die Arbeit nur durch Spenden und Sponsoren aufrecht erhalten werden. Die Eltern zahlen pro Monat 95 Euro, mit einem Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bald noch 61 Euro. „Aber das ist für viele schon viel Geld“, sagt Samira Rippegather. Zur Finanzierung der Gruppe reicht der Elternbeitrag lange nicht. Also macht sich Samira Rippegather wieder auf Sponsorensuche. Und sie hat schon das nächste Projekt im Auge: Eine besondere Ogata-Gruppe für die Kinder der Schulstraße. Fehlt nur ein passender Raum.