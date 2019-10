Großfamilie mit Herz fürs Brauchtum : „Ein Kremer kommt selten allein!“

Eine richtig große Familie sind die Kremers: (v.l.) Mutter Barbara, Phillip (20) mit Freundin Laura, Julia (23)mit Tochter Amelie Magdalena, Tom (13), Vater Michael, Oliver (10), Daria (5) und Merle (8). Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Hockstein/ Keyenberg Die elfköpfige Familie lebt in Keyenberg – ist aber auch Hockstein eng verbunden. Zum Beispiel über das Brauchtum. Aktuell mit einer Königin.

Im Haus der Kremers in Keyenberg ist immer etwas los. Dafür sorgen Vater, Mutter, sechs Kinder und ein Enkelkind, dazu kommen noch zwei „Schwiegerkinder in Lauerstellung“, macht summa summarum eine Familie mit elf großen und kleinen Menschen. Mit Vater Michael (47), den Söhnen Phillip (20), Tom (13) und Oliver (10), dazu noch Schwiegersohn in spe Robin sind fünf Männer im Haus. Etwas stärker ist die Fraktion der Damen, sie kommen mit Mutter Barbara (48), den Töchtern Julia (23), Merle (8), Daria (5), der Enkelin Amelie-Magdalena (9 Monate) und die zukünftige Schwiegertochter Julia auf insgesamt sechs Familienmitglieder.

Mit sechs Kindern sind die Kremers nicht nur hier eine Seltenheit. Eine Familie in Deutschland hat heute, so sagt die Statistik, durchschnittlich 1,6 Kinder. Bedeutete früher eine große Kinderzahl durchaus Reichtum, denn die Kinder verdienten früh und lange mit und sorgten im Alter für ihre Eltern, so ist das heute etwas anders. Kinder stehen frühzeitiger auf eigenen Füßen, haben zeitiger Partnerschaften und verdienen ihr eigenes Geld. Wird man also heute arm durch viele Kinder? Auf keinen Fall, meinen die Eltern Barbara und Michael Kremer. „Natürlich muss auch bei uns gespart werden, aber erlauben können wir uns schon etwas. Wir sind eine normale Familie, die Hobbys hat, und was uns als Eltern wichtig ist, ist die Familie als Ruhepool.“

Die Eltern waren immer berufstätig. Barbara Kremer arbeitet als Kinderschwester im Neuwerker Krankenhaus, Michael ist Schichtführer bei einem Autozulieferer im Wegberg Oval. Kennengelernt habe sich die beiden 1993 bei einer Schlagerdisco im Tanzlokal Himmerich. Sie war zu Hause in Katzem/Erkelenz, er wohnte in Mönchengladbach-Hockstein. Bei einem erneuten Treffen in einem Lokal am Rheydter Bahnhof kam man sich schon etwas näher. Nicht viel später wurden Pläne für eine gemeinsame Zukunft geschmiedet. „Schon früh hatte Barbara den Wunsch, eine große Familie zu haben, so zwei bis drei Kinder sollten es sein“, sagt Michael. „Und dann wurden es sechs“, ergänzt Barbara, „weil mir immer noch etwas fehlte, entweder ein Junge oder ein Mädchen.“

Kurz wohnte die junge Familie in Hockstein, danach zur Miete in Keyenberg und dort bauten sie 2006 ihr jetziges Haus. Doch auch diese Episode ist bald Geschichte, denn das Dorf im ländlich geprägten Teil der Stadt Erkelenz wird bis spätestens 2025 dem Tagebau Garzweiler weichen. Die Familie ist sich mit RWE handelseinig und wird demnächst in den neuen Ort zwischen Erkelenz und Rath-Anhoven umziehen. Nicht alle ziehen mit, die großen Kinder haben eigene Pläne.

Schon wieder weg? Und nicht nach Hockstein? Ist das nicht schwierig? „Nicht unbedingt“, sagen sie, „ein Haus ist ersetzbar und obwohl wir nicht in Hockstein wohnen, fühlen wir uns im Dorf wohl. Für uns ist Heimat nicht in erster Linie ein Ort, sondern wichtiger sind Familie, Freunde und Bekannte. Dazu kommt: Bauland ist für uns in Hockstein nicht bezahlbar.“ Für die Familie ist Hockstein sowieso eine besondere Geschichte. Nicht umsonst heißt es dort: „Ein Kremer kommt selten allein!“ Michael war 2013 Schützenkönig im Dorf und im Jahr darauf auch noch Bezirkskönig. Barbara wollte ihrem Mann in nichts nachstehen und holte sich für das Jahr 2019 die Würde einer Schützenkönigin; auch sie schaffte anschließend den Sprung in das Bezirkskönigshaus – als Ministerin.

Damit nicht genug: Der zehnjährige Oliver brachte es zum Kinderkönig, seine Schwestern Merle und Daria assistierten zeitweise als Ministerinnen. Lara (Flöte) und Phillip (Trommel) spielen im Tambourcorps Neuwerk, Julia und Philip im Trommlercorps Hockstein, wie auch zeitweise Mutter Barbara. Michael hat etwas zu sagen in der Bruderschaft, er ist Kommandeur und in gleicher Funktion auch in der Keyenberger Bruderschaft tätig.

Das Ehrenamt ist nur möglich, weil das Familienleben gut organisiert ist und reibungslos abläuft. „Wir brauchen uns nicht besonders abzustimmen, es läuft einfach“, sagt Michael Kremer. Das funktioniert auch, weil das Ehepaar in wechselseitigen Schichtdiensten arbeitet und die Kinder selten ohne mindestens ein Elternteil sind. Die Hausarbeit wird aufgeteilt: „Ich habe einen Teil an meinen Mann und die großen Kinder abgetreten. Michael sorgt fürs Essen“, sagt Barbara Kremer. Kochen ist sein Hobby. „Und es schmeckt, was Papa kocht“, sagt die kleine Daria, die sich mit ihrem Handstaubsauger an der Reinigung des Hauses beteiligt.