Mönchengladbacher feiern 60. Hochzeitstag : Diese Liebe hält so stabil wie Diamant

Diese Liebe hält so stabil wie Diamant

Mönchengladbach Karl-Heinz Schlabbers und seine Frau Erika Paula gaben sich 1959 das Ja-Wort. Jetzt blicken sie auf ein – im wahrsten Sinne – bewegtes Leben zurück.

Ein Leben ohne Sport ist für das Ehepaar undenkbar. Denn schon vor ihrer gemeinsamen Zeit stand der Sport bei den beiden hoch im Kurs. Er war handballbegeistert, beim Tus Jahn aktiv und spielte Fußball. Ihre Leidenschaft war das Turnen. So wundert es nicht, dass sich Karl-Heinz Schlabbers und Erika Bruchhausen zum ersten Mal bei einem Wettkampf begegneten. 1954 beim Vergleichskampf von Tus Jahn und dem TV Idstein im Taunus. „Viel Zeit zum Reden hatten wir nicht“, erzählt Karl-Heinz Schlabbers. „Erst auf der Rückfahrt nach Mönchengladbach kamen wir ins Gespräch“, fügt seine Frau hinzu. „Auch wenn die Aufteilung im Bus zunächst klar war. Die Jungs vorne, die Mädchen hinten“, erinnert sich Karl-Heinz Schlabbers. Nach fünf gemeinsamem Jahren stand für das Paar fest: Sie möchten zusammen durchs Leben gehen.

Am 29. August 1959 heirateten sie kirchlich. Karl-Heinz Schlabbers beendete seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Rewe-Gruppe, sie machte eine Ausbildung zur Egalisiererin. Nach seiner Ausbildung startete er seine zweite Karriere als Trainer. Erfolgreich trainierte er unter anderem den Vfl Gummersbach, die Turnerschaft Lürrip und den TV Oppum. Viel zu Hause war er in dieser Zeit nicht. Dankbar sieht er seine Frau an: „Du hast mir alle Jahre den Rücken frei gehalten“, sagt er. Zwar begleitete sie ihn des Öfteren zu den Spielen, ist aber auch oft mit den vier Söhnen zu Hause. „Dafür ist es heute anders herum. Du passt auf die Möbel auf. Ich gehe zum Singen, Gymnastik oder auch Wandern“, erzählt sie. „Ich bin auch viel im Garten. Das ist mein Hobby“, fügt er hinzu.