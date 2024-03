Kolumne Mensch Gladbach Die Dunkelräume in der Pandemie

Es ist erst vier Jahre her, scheint aber wie eine Ewigkeit: Als die Corona-Pandemie auch in Mönchengladbach gewissermaßen aus den Fugen hob, weil noch kein Impfstoff vorhanden und die Sorge groß war, dass das Virus direkt oder indirekt zu viele Menschenleben kosten könnte, stand ein Großteil des Alltags still. Extrem war das im ersten Lockdown, als nicht nur Schulen und Kindergärten, sondern auch Spielplätze vorsorglich gesperrt waren. So hart war es danach nicht mehr, doch die Isolation brachte viele negativen Folgen mit sich.