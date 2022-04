Missgeschicke gab‘s schon früher : Das waren die dicksten Wahlpannen in Mönchengladbach

2014 wurden unter anderem am Willicher Damm versehentlich Wahlplakat-Tafeln aus dem Jahr 2010 aufgestellt. Da hatten viele Mönchengladbacher plötzlich ein Déjà-vu-Erlebnis. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Zahlendreher, fehlende Stimmzettel, falsche Umschläge – bei einer Wahl kann vieles schieflaufen. Selbst Tote werden schon mal zur Stimmabgabe aufgefordert. Das sind die größten Missgeschicke in Mönchengladbach.

Stimmzettel ohne Zweitstimmen. Das ist die jüngste Wahlpanne. Es handelt sich um Fehldrucke. 15 bis 25 sollen es sein, so die Stadt. Auf wie vielen Stimmzetteln tatsächlich die Möglichkeit fehlt, ein zweites Kreuzchen zu machen, wird sich noch herausstellen. Es war nicht das erste Missgeschick bei Wahlen, und es wird auch wohl nicht das letzte sein. Immerhin: Wiederholt werden musste in Mönchengladbach in den vergangenen Jahrzehnten noch keine Kommunal-, Landtags-, Bundestagswahl oder Europawahl. Aber Ärger gab‘s oft.

Wahlbenachrichtigungen im Altpapier Eigentlich sollten die Briefe mit den Benachrichtigungen zur Kommunalwahl 2020 ordnungsgemäß in den Briefkästen der Bürger landen. Stattdessen flogen sie in Altpapiercontainer in der Nähe des Math.-Nat.-Gymnasiums. Dank des Hinweises eines Bürgers fiel auf, dass sich wohl ein Zusteller kurzerhand seiner Arbeit entledigt hatte. Eigentlich sollten die circa 600 Briefe an Wahlberechtigte in Hermges gehen. Das beauftragte Zustellunternehmen ermittelte den verantwortlichen Mitarbeiter und sprach eine Kündigung aus. Damit war das Desaster aber noch nicht behoben. So wurde wenig später aus Odenkirchen gemeldet, dass dort im Flur eines Mehrfamilienhauses auch die Wahlbenachrichtigungen für die Bewohner der Nachbarhäuser gelandet seien. Die Briefe seien dort stapelweise abgelegt worden. Im Nordpark wurden Wahlbenachrichtigungen neben anderen Briefsendungen im Gebüsch gefunden. Die Kommunalwahl konnte dennoch ordnungsgemäß stattfinden.

600 Wahlbenachrichtigungen wurden 2020 von einem Mitarbeiter eines Zustelldienstes in Altpapiercontainer geworfen. Foto: Stadt MG

Falsche Zweitstimmen Ein Irrtum bei der Stimmenauszählung zur Landtagswahl 2017 hatte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Folge – die allerdings ein Jahr später eingestellt wurden, weil sich keine Hinweise auf eine Straftat ergaben. Die Polizei hatte Ermittlungen aufgenommen, weil in einem Stimmbezirk 37 Zweitstimmen der AfD zunächst nicht gezählt worden waren. AfD-Kandidatin Viola Walendy erreichte damals laut erster Zählung 7,6 Prozent der Erststimmen, aber die AfD null Zweitstimmen. Dafür gab es 37 ungültige Stimmen. Aufgrund des auffälligen Ergebnisses hatte die Stadt damals einen neuen Wahlvorstand gebildet, der die versiegelten Umschläge öffnete und alle Stimmen in dem Wahlbezirk noch einmal auszählte. Das Ergebnis lautete: Alle 37 Zweitstimmen für die AfD waren gültig. Das Ergebnis wurde korrigiert. Daraufhin war ein anonymer Hinweis bei der Polizei eingegangen. Wahlfälschung ist in Deutschland eine Straftat und wird streng verfolgt. In diesem Fall haben die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft aber keine Hinweise auf eine Manipulation zutage gefördert. Davon war auch die Stadt ebenfalls nach der neuerlichen Auszählung ausgegangen.

Falsche Wahlplakate Im August 2013 waren es nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, doch auf großen neu aufgestellten Wahlplakat-Tafeln tauchten plötzlich die Gesichter von Ex-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, der schon ein Jahr zuvor nicht mehr für seinen Wahlkreis angetreten war, und von Hannelore Kraft, die plötzlich wieder längere Haare hatte, auf. Eine Déjà-vu? Ja, so war‘s. Versehentlich waren die Plakate der Landtagswahl 2010 aufgestellt worden, also dreieinhalb Jahre alte Konterfei. Die Parteien waren es nicht schuld. Die Plakatständer wurden von der Stadt bei einem Unternehmen angemietet. Das hatte die Aufgabe wiederum an ein Subunternehmen weitergegeben. Dessen Mitarbeiter scheinen politisch nicht sonderlich interessiert zu sein. Denn sonst wäre ihnen etwas aufgefallen. Trotz der peinlichen Panne nahmen es die Politiker mit Humor. „Wahrscheinlich müssen wir noch dankbar sein, dass nicht Adenauer zu sehen ist“, sagte CDU-Bundestagsmitglied Günter Krings damals. Immerhin: Nach knapp 24 Stunden wurden die alten Wahlplakate überklebt.

Fehldruck-Stimmzettel für die Landtagswahl 2022. Foto: Stadt MG

Tote sollen wählen 2009 bekam eine Frau Wahlbenachrichtigungen für die Europa-, die Kommunal- und für die Bundestagswahl. Eigentlich wäre das keine besondere Erwähnung wert gewesen, wenn die Frau zu diesem Zeitpunkt nicht schon seit über ein Jahr tot gewesen wäre. Außerdem: Die Benachrichtigung für die Europawahl kam für sie im Juni, die für die Kommunalwahl am 30. August und die für die Bundestagswahl am 27. September. Ihr Mann hatte das städtische Einwohnermeldeamt nach eigenen Angaben schon bereits vor der Europawahl auf den Fehler aufmerksam gemacht. Passiert war offenbar nichts. Und dies war kein Einzelfall. Mehr und mehr Fälle wurden bekannt, in denen Tote Wahlbenachrichtigungen bekamen. In einem Fall war die Adressatin bereits elf Jahre tot.



Fehlende Stimmzettel In Mönchengladbach ist die Wahlbeteiligung nie besonders auffallend hoch. Und selbst wenn das so wäre, sollten ausreichend Stimmzettel vorhanden sein. Das war bei der Landtagswahl 2017 aber nicht der Fall. In mindestens zehn Wahllokalen mussten Stimmzettel nachgeliefert werden. In Ohler waren die Stimmzettel um 16.45 Uhr ausgegangen, Nachschub wurde von der Stadt erst um 17.52 Uhr geliefert. Auch andere Wahlvorstände berichteten damals, dass die von der Stadt eingerichteten Notfallnummern kaum zu erreichen waren und sie auf zum Teil abenteuerliche Weise versucht hätten, sich Nachschub an Stimmzetteln zu verschaffen.