Coronavirus in Mönchengladbach : Eine Person ist neu infiziert

Coronavirus in Mönchengladbach

In Mönchengladbach gab es am Freitag einen neuen Nachweis. Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Freitag einen neuen positiven Nachweis auf das Coronavirus. Die Zahl der Genesenen ist hingegen um drei Personen gestiegen.

Aktuell sind 44 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Donnerstag, 25. Juni, (Stand 8 Uhr), einen neuen positiven Nachweis auf das Coronavirus. Am Vortag hatte es ebenfalls einen neuen Infizierten gegeben.