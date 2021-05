Corona-Zahlen in Mönchengladbach (24. Mai 2021) : Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt stabil

Drei neue positive Tests kamen in Mönchengladbach am Montagmorgen hinzu. Foto: dpa/Sina Schuldt

Mönchengladbach Derzeit drohen keine Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Mönchengladbach. Am Montag meldete die Stadt nur drei neue positive Nachweise.

Das Gesundheitsamt hat am Pfingstmontag insgesamt drei neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonntag waren es 60 neue Infektionen gewesen. Damit waren am Montag 395 Personen in der Stadt aktuell infiziert.