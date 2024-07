Gastronomie in Mönchengladbach Die Bürgerstube hat geschlossen

Wer derzeit in der Bürgerstube ein leckeres Schnitzel, „Himmel un Ääd“ oder gebratene Rotbarbenfilets essen möchte, steht vor verschlossener Tür. Innen wird zwar gearbeitet, aber Michael Dahl räumt gerade die Gaststube und Küche aus. Das Restaurant ist geschlossen, bis Ende Juli muss alles raus. Nach fünf Jahren ist an dem Standort an der Manderscheider Straße Schluss.