Kneipen in Mönchengladbach Das Bier im Töff-Töff läuft wieder

Die alten Poster, Fotos und Plakate hängen noch an den Wänden. Sie erinnern an die unvergessenen Höhepunkte der Kultkneipe Töff-Töff. Rund sechs Wochen war es dunkel in den Räumen gegenüber des Rheydter Hauptbahnhofs, nachdem Wirt Reinhold Bierwald im Januar überraschend gestorben war. Doch jetzt ist wieder Leben in der gut frequentierten Kneipe. Thi-Xuan Nguyen (55) hat sie Anfang März übernommen.