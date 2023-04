Heizungen in Mönchengladbach und Korschenbroich Die Gasumstellung ist vollständig abgeschlossen

Tausende Haushalte mit Gasheizung in Mönchengladbach und Korschenbroich sind jetzt mit sogenanntem H-Gas versorgt. Seit Oktober des vergangenen Jahres bereits fließt nur noch dieses Gas mit höherem Brennwert (high-caloric) durch die Leitungen in beiden Städten. Und jetzt ist auch die Umstellung der Gasgeräte dafür abgeschlossen. Das teilte die NEW als Netzbetreiber mit. In Mönchengladbach waren die Stadtteile Holt, Hardterbroich, Rheindahlen, Hardt, Hehn, JHQ, Venn, Windberg, Neuwerk, Bettrath, Eicken, Lürrip betroffen.