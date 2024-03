Arbeit in Mönchengladbach In welchen Berufen Gladbacher am meisten arbeiten müssen

Die Arbeitnehmer und Selbstständigen in Mönchengladbach liegen zwar bei der Bezahlung eher hinten in Nordrhein-Westfalen. Das gilt aber nicht für die geleistete Arbeitszeit. Im Jahr 2022 arbeiteten die Erwerbstätigen in Mönchengladbach im Durchschnitt 1340 Stunden im Jahr. Das waren sechs Stunden mehr als noch im Jahr zuvor, wie aus einer Statistik von IT NRW hervorgeht. Die Beschäftigten in Krefeld kamen im selben Jahr auf drei Stunden weniger, nämlich 1337 Stunden. Landesweit lag der Durchschnitt bei 1332 Stunden. Das bedeutet: Jeder Gladbacher arbeitet im Jahr etwa einen Acht-Stunden-Tag mehr als die Beschäftigten im Land.