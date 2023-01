Geburten in der Vitusstadt Diese Vornamen waren 2022 in Mönchengladbach besonders beliebt

Die Top-Ten-Liste der Namen für Jungen, die in Mönchengladbach geboren wurden, führt wie schon 2021 Noah an. Auch deutschlandweit steht der Name nach der Auswertung von Bielefeld auf Platz eins. Gerne wurden in der Vitusstadt zudem Leon, Elias, Leo, Felix, Finn, Paul, Emil, Ben und Liam ausgewählt. Namen wie Milan oder Mats tauchen dagegen nicht mehr in der Rangliste auf. Sie zählten in Mönchengladbach vor zwei Jahren noch zu den Favoriten. Auch der Name Ben wird von den Eltern zunehmend seltener ausgewählt. Er war in Deutschland lange sehr beliebt und belebte auch in der Vitusstadt 2021 noch den zweiten Platz.