Suche nach dem richtigen Beruf Die beliebtesten Ausbildungsberufe der Gladbacher Schüler

Die beliebtesten Berufe der Bewerber waren weiter eindeutig Kraftfahrzeugmechatroniker (118 Bewerber), medizinische Fachangestellte (115) und Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (107). Auch Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel (97) und Verkäufer (87) waren starke Interessen der Bewerber. Die meisten gemeldeten Ausbildungsstellen gab es aber in den Berufen Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel (144), Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (125), Verkäufer (113), medizinische Fachangestellte (77) und Kaufmann/Kauffrau Groß-/Außenhandelsmanagement (63). Sprich: Vor allem im Einzelhandel gab es ein starkes Angebot, die größte Nachfrage aber in Autowerkstätten. „Wir haben viele Stellen in den Betrieben, aber weniger Bewerber, als es demografisch zu erklären wäre“, sagt Rainer Imkamp, Chef der Arbeitsagentur Mönchengladbach.