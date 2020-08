Kostenpflichtiger Inhalt: Bauarbeiten in Mönchengladbach : Kölner Straße bis Jahresende gesperrt

Die Baustelle an der Kölner Straße ist inzwischen ein gewohntes Bild. Seit 2019 wird dort gearbeitet. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Die seit Mai 2019 laufende Erneuerung des Regen- und Schmutzwasserkanals an der Kölner Straße wird ein halbes Jahr länger dauern als geplant. Laut NEW liegt das unter anderem an Starkregen und der Corona-Pandemie.