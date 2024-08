Batnight in Mönchengladbach Fledermäuse aus der Nähe erleben

Wer mehr über die Tiere erfahren möchte, kann am 30. oder 31. August an der Batnight teilnehmen. Am Freitag, 30. August, können Fledermäuse ab 20 Uhr im Volksgarten beobachtet werden. Treffpunkt ist die Konzertmuschel im Volksgarten. Am Samstag, 31. August, findet die Batnight am Schloss Wickrath statt. Der Treffpunkt ist der Parkplatz Neukircher Weg, wieder um 20 Uhr. Für beide Termine ist eine Anmeldung unter 0172 - 693 06 03 oder M.Thissen@Ranidae.de nötig. Die Exkursionen sind kostenlos, Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.