Konzert in Mönchengladbach : Kölsche Tön’ im Sparkassenpark

Brings bewies auf der Bühne im Sparkassenpark nicht nur musikalisches Talent. Auch kleine Tanzeinlagen gehörten zur Show. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die Band Brings feierte mit ihren Fans nicht nur den Geburtstag ihres Gitarristen Stephan Brings, sondern auch das 100. Strandkorb-Open-Air. Dabei zeigte sich: Brings sind echte Rocker.

Von Eva Baches

Noch legen Martina Funken und ihre Freundin Inge Zillgens in ihrem Strandkorb gemütlich die Beine hoch. „Ich war schon einmal hier zu ‚Fury in the Slaughterhouse’. Ich freue mich einfach auf die Atmosphäre“, sagt Zillgens. „Ich bin zum ersten Mal hier und finde es sehr gemütlich. Ich konnte es mir erst nicht so recht vorstellen“, ergänzt Funken.

Doch schon bei der ersten Nummer sitzt kaum einer der Besucher mehr im Strandkorb. Ohne viel Gedöns, wie der Kölner sagen würde, legt Brings los. Das Publikum ist von Anfang an dabei und beweist nicht nur bei den Klassikern wie „Halleluja“ oder „Polka, Polka, Polka“ Textsicherheit. Sänger Peter Brings hält ein ums andere Mal das Mikro hin und der Chor der Fans antwortet prompt. Doch nicht nur „kölsche Tön“ sind von Brings zu hören. Ohne viel Mühe gelingt ihnen der Übergang vom Stimmungshit „Superjeilezick“ zu den Rolling Stones. Gitarrist Harry Alfter beweist bei „I can‘t get no Satisfaction“ sein musikalisches Können und es gelingt eine tolle Reminiszenz an Charlie Watts, den kürzlich verstorbenen Schlagzeuger der Rolling Stones. Brings legt noch eine Schippe Rock drauf und schafft den Übergang zur Rockhymne „Thunderstruck“, wobei die Band ihre kölschen Wurzeln nicht verleugnen kann. Statt „Thunder“ schallt ein lautstarkes „FC“ durch die Strandkorbreihen.