Flic Flac in Mönchengladbach : Höchstleistung durch gute Ernährung

Mönchengladbach Die Artisten von Flic Flac besuchten Wolfgang Eickes und sein Team im Palace St. George. Sie haben ein Gespür für gesunde Speisen.

Sie sehen ein bisschen aus wie eine Gruppe junger Touristen, wie sie da so lässig im Biergarten des Palace St. George sitzen. Gäste auf Zeit, das sind die Artisten von Flic Flac in der Tat. Bis zum 16. Juni gastieren sie in direkter Nachbarschaft auf dem Messegelände im Nordpark. Wolfgang Eickes, der Chef des Palace St. George, ist ein großer Fan der Artisten. „Ich werde mir die Premiere anschauen und habe auch schon Shows in den vergangenen Jahren gesehen. Das ist klasse“, sagt er. 35 Künstler aus 13 Nationen gibt es bei Flic Flac. Früher wurden sie von einem eigenen Koch beköstigt. Doch das ist lange vorbei. Die Geschmäcker sind zu verschieden. Gesundes Essen ist den Artisten dennoch wichtig. Im Palace St. George informierten sie sich nun darüber.