Podiumsgespräch zum Ehrenamt „Die Arbeit lässt sich nicht mit Geld aufwiegen“

Gladbach · Stadionsprecher Torsten Knippertz moderierte im Rahmen der Heiligtumsfahrt das Podiumsgespräch „Menschen-Gladbach". Fünf Gäste berichteten, weshalb ihnen das Ehrenamt so am Herzen liegt und was ihr Einsatz für die Stadt bewirkt.

03.06.2023, 05:10 Uhr

Borussias Stadionsprecher Thorsten Knippertz moderierte die Podiumsdiskussion mit fünf Gästen in der Citykirche. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Von Angela Wilms-Adrians

Ein Schlüsselerlebnis habe den Anstoß für die Gründung des gemeinnützigen Vereins „Save the Food“ gegeben, sagte Susanne Herkert in der City-Kirche: Sie hatte einige Leute beobachtet, die leere Flaschen aus Müllbehältern sammelten. Auf Nachfrage erfuhr die Mönchengladbacherin, dass deren Einkommen knapp über dem Satz für die Berechtigung zum Besuch der Tafel liege, das Geld aber nicht ausreiche. Erschüttert beschloss Herkert, im Freundes- und Bekanntenkreis als „Sunny“ bekannt, unbürokratisch auf Vertrauensbasis zu helfen. Die Gründerin von „Save the Food“ unterstützt inzwischen mit über 80 Helfern rund 2000 Menschen und kooperiert mit 80 Betrieben. Sie wünscht sich noch mehr Unterstützter, mehr Kooperationspartner und „mehr Rückenwind“.