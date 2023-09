Bildung in Mönchengladbach Die Anton-Heinen-Schule soll abgerissen werden

Seit 2009 lernen die Mädchen und Jungen der katholischen Anton-Heinen-Grundschule am jetzigen Standort an der Bleichstraße mitten im Zentrum von Mönchengladbach. „In den letzten zehn Jahren haben wir unsere schulische Heimat nach unseren Wünschen gestaltet und immer wieder an der einen oder anderen Stelle persönliche Ideen verwirklicht. Schließlich sollen sich alle, die hier täglich ein und ausgehen, bei uns wohlfühlen“, ist auf der Homepage zu lesen.