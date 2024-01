Schulwechsel in Mönchengladbach Das sind die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen

Das Anmeldeverfahren startet, wie die Stadt jetzt mitteilt, an den städtischen Schulen in Mönchengladbach in diesem Jahr am Samstag, 27. Januar, für das am 1. August 2024 beginnende Schuljahr. Zu den nachfolgend aufgeführten Zeiten kann eine Anmeldung erfolgen. Wichtig ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung mit der gewünschten Schule. Darauf weist die Stadt hin.