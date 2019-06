Feier in Mönchengladbach : 50 Jahre Aktion Friedensdorf

Vorstandsmitglied Franziska Suffenplan-Göbels in Peru. Foto: Angela Rietdorf

Mönchengladbach Gefeiert wird mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem bunten Programm.

50 Jahre ehrenamtlicher Einsatz für Kinder in Not kann man auch zwei Mal feiern: Die Aktion Friedensdorf begeht den 50. Jahrestag ihrer Gründung am 23. Juni mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche in Eicken. Eine Woche später wird im neuen Pfarrsaal der Gemeinde St. Vitus am Münster mit Musik und Überraschungsgästen auf ein halbes Jahrhundert internationaler Hilfe zurückgeblickt.

Die Aktion Friedensdorf wurde als Reaktion auf das Grauen des Vietnamkriegs von Christen beider Konfessionen in Mönchengladbach gegründet. Getragen von einer Welle der Hilfsbereitschaft der Gladbacher Bevölkerung wurden vietnamesische Kinder, die verletzt oder verstümmelt worden waren, nach Deutschland geholt, um behandelt zu werden. „Der Krieg und das Schicksal der Kinder haben die Menschen sehr bewegt“, erinnert sich Helmut Göbels, seit 50 Jahren Vorsitzender der Aktion Friedensdorf. Nach dem Ende des Krieges verlagerte die Hilfsorganisation ihr Engagement und unterstützt seitdem Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Lateinamerika und Westafrika. Zum Beispiel Schulen für die Maya-Bevölkerung in Guatemala und Projekte für Straßenkinder in Peru und Chile. Oder Einrichtungen für Kinder mit Behinderung in Ghana. Im vergangenen Jahr wurden 15 Projekte in sieben Ländern gefördert, stets in engem Austausch mit den Partnerorganisationen vor Ort, so dass gewährleistet ist, dass die Hilfe auch ankommt.