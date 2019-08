Kolumne Denkanstoß : Der Kelch des Friedens

Präses Manfred Rekowski übergibt in der Kirche von Dźwierzuty den lange verschwundenen Abendmahlkelch an Pfarrer Witbold Twardzik und Bischof Jerzy Samiec. Foto: Twardzik

Mönchengladbach Die abenteuerliche Rückkehr eines lange verlorenen Abendmahlskelchs nach Masuren.

Von Olaf Nöller

Ostpreußen im Januar 1945: die Apokalypse – fünfeinhalb Jahre nach dem 1. September 1939, als Hitler mit dem brutalen Überfall auf Polen begonnen hatte, „neuen Lebensraum im Osten“ zu erobern. Am 13. Januar startet die sowjetische Großoffensive nach Berlin. Am 21. Januar erreichen russische Panzer auch Mensguth, ein kleines Städtchen in Masuren, das von einer uralten evangelischen Kirche überragt wird. Nun geht es für die verblieben Bewohner endgültig auf die Flucht. Auch Pfarrer Hermann Jaekel (geb. 1901 in Kaunas, gest. 1980 in Göttingen) will gerade aufbrechen. Da fällt ihm der Abendmahlskelch ein. Soll er ihn mitnehmen? Braucht er ihn unterwegs, um die Entwurzelten mit der Feier des heiligen Mahles zu stärken?

So könnte es gewesen sein. Jedenfalls war der Kelch seit Kriegsende verschwunden. In keiner Inventarliste fand er sich, denn eine ev.-augsburgische Gemeinde existiert in dem Örtchen bis heute, das seit 1945 Dźwierzuty heißt. Ende Mai 2019, 74 Jahre nach der Flucht des letzten deutschen Vorgängers, sitzt Pfarrer Witold Twardzik am PC. Er hat gerade den Suchbegriff „Mensguth“ eingegeben, da erscheint das Inserat eines Kölner Auktionshauses, indem ein „Messkelch für eine Kirche in Mensguth, ehemals Ostpreußen“ zum Kauf angeboten wird. Die eingravierte Widmung belegt, dass das liturgische Gerät, in die Filialkirche seiner Kirchengemeinde Pasym gehört, die seit 2000 partnerschaftlich mit Rheydt verbunden ist.

Beherzt nimmt er Kontakt mit der Kirchenleitung in Warschau auf, die das Ev. Landeskirchenamt in Düsseldorf informiert. Bald stellt sich heraus, dass der Kelch, der ursprünglich im Lüdenscheid gefertigt wurde, von einem katholischen Ehepaar aus Bayern ersteigert wurde. Was für ein Pech! Aber durch Entgegenkommen des Auktionators gelingt es einem kirchlichen Mitarbeiter mit den Käufern in Kontakt zu kommen. Als sie erfahren, dass ihr neues Sammlerstück einer evangelischen Gemeinde gehörte, die heute noch im überwiegend katholischen Nordostpolen existiert, wollen sie den Kauf sofort rückgängig machen.