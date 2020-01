Die meistgeklickten Artikel : Das interessierte unsere Online-Leser 2019

Der Großbrand in der Schreinerei in Mönchengladbach-Eicken war die mit Abstand meistgelesene Berichterstattung des Jahres. Foto: Rixkens. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Es war ein aufregendes Jahr für Mönchengladbach, die Liste der meistgelesenen Artikel auf RP-Online zeigt, welche Ereignisse die meiste Aufmerksamkeit erregten.

Der Blick auf die Zahlen enthüllt, was unsere Online-Leser am meisten bewegt hat im vergangenen Jahr. Eine Auswahl der meistgeklickten Artikel der Rubrik Mönchengladbach auf RP-Online.de.

Großbrand in Schreinerei Bild- und Textberichterstattung zusammengefasst ist der Brand einer Schreinerei in Mönchengladbach-Eicken die mit weitem Abstand meistgeklickte Geschichte des Jahres 2019. Das ist auch kein Wunder, mehr als ein Dutzend Gebäude wurden zerstört. Zahlreiche an die Schreinerei angrenzende Betriebe sind den Flammen ebenso zum Opfer gefallen. Das Feuer war in der Nacht zum 12. Juni gegen 4 Uhr ausgebrochen, die Flammen des Brandes loderten etliche Meter in den Himmel, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Es dauerte bis zum übernächsten Tag, bis die Feuerwehr Entwarnung geben konnte für nahe Anwohner wegen entstehender Rauchgase.



Biker geben junger Frau Geleitschutz zum Gericht Biker, die sich für Missbrauchsopfer einsetzen – das war unseren Lesern außergewöhnlich genug, um es mit ihren Klicks in die Liste der meistgelesenen Artikel zu heben. Die Mitglieder des Vereins Baca (Bikers against child abuse, übersetzt: Motorradfahrer gegen Kindesmissbrauch) haben es sich zur Aufgabe gemacht, Opfer von Missbrauch zu schützen und zum Gericht zu begleiten. Im Februar kamen 20 Biker des Clubs, um eine 18-Jährige bei ihrer Verhandlung zu unterstützen. Ihr Großvater war angeklagt, seine Enkelin missbraucht zu haben.

Junge Frau in Mönchengladbach vergewaltigt Wenig erfreulich war die Meldung vom 1. Oktober, dass eine 19-Jährige Mönchengladbacherin am Sittardplatz in der Innenstadt Opfer einer Vergewaltigung geworden war. Immerhin konnte die Polizei vier Wochen nach der Tat einen Verdächtigen festnehmen. Dies gelang vor allem dank der sehr genauen Beschreibung und der Identifizierung des mutmaßlichen Täters auf Fahndungsfotos durch das Opfer selbst.

Kita-Einbrecher quälen vier Kaninchen zu Tode Ebenfalls keine schönen Erinnerungen weckt der Fall des Einbruchs in den Waldkindergarten der Kaulquappen Anfang Juli: Dort hatten Unbekannte vier Kaninchen zu Tode gequält. Mitarbeiter der Kita konnten die Tiere zum Glück am Morgen als erste entdecken, sodass kein Kind den Anblick ertragen musste. Die Tierschutzorganisation Peta setzte am Tag nach Bekanntwerden der Tat eine Belohnung für Hinweise aus in Höhe von 1000 Euro.

Vermisster Familienvater in Hamburg wieder aufgetaucht Viel Aufsehen erregte der Fall eines 55-Jährigen, der an einem Donnerstagmorgen im Januar das Haus verließ, um nach Neuss zur Arbeit zu fahren – dort aber nicht ankam. Erst am darauffolgenden Dienstag konnte er unversehrt aufgefunden werden, allerdings in Hamburg. Eine Frau hatte die dortigen Polizeibeamten angerufen und von einem augenscheinlich orientierungslosen Mann berichtet, der am Straßenrand gestanden habe.