Kirchenjubiläum in Mönchengladbach : Diamantene Priesterweihe für Wilhelm Pötter

Mönchengladbach Wilhelm Pötter ist im Aachener Dom für 60 Jahre Kirchendienst geehrt worden. Seine Berufung fand er einst durch seinen Onkel. Die Pfarrei St. Benedikt plant im Sommer, das Jubiläum nachzufeiern.

(dbr) Das aus Wilhelm Pötter ein Priester wurde, lag auch an seinem Onkel. „Der war selbst Priester und hat da entscheidend mitgewirkt“, sagt Pötter. Zudem heiratete seine Schwester den richtigen Mann – einen Bauern, sodass der familieneigene Pötterhof in Brüggen weitergeführt werden konnte. Am 25. Februar 1961 hatte Pötter mit 14 Mitbrüdern im Aachener Dom seine Priesterweihe. Anfangs war er als Kaplan in Düren, Krefeld und später in Mönchengladbach-Bettrath tätig, ehe er sein Examen als Pfarrer ablegte. Danach predigte er in Alsdorf und ab 1980 in Heilig Kreuz, Westend und St. Hermann Josef, Speick. Seit 2010 ist er im Ruhestand, hielt aber bis zuletzt weiterhin Gottesdienste in der Gemeinde oder in Altenheimen ab – beispielsweise dem Katharinenstift.