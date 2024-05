Jubiläum in Mönchengladbach Diakonie feiert 100 Jahre Dienst am Menschen

Superintendent Dietrich Denker machte in seinem Grußwort die Arbeit der Diakonie greifbar, indem er zwei Beispiele nannte, die ihn beim Besuch des Café Pflasters und dem Wäscherei-Betrieb in Hardt sehr bewegt haben. „Manuela verband einem Gast im Café Pflaster seine wunden Füße. Da fängt für mich Menschenwürde an“, sagt Denker. In der Wäscherei wird Wäsche aus Krankenhäusern und Seniorenheimen gereinigt, und diese Tätigkeit zeige, dass diakonisches Handeln auch in einem größeren Kontext zu sehen ist. Oberbürgermeister Felix Heinrichs betonte, dass die Diakonie jedem Menschen eine Chance gebe und sich das in der Arbeit widerspiegele.