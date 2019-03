Eröffnung der Diakonie Mönchengladbach : Neubau für Seniorenwohnungen

Die Diakonie Mönchengladbach hat in Bettrath das Heinrich-Rosenland-Haus eröffnet. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Diakonie bietet im neuen Heinrich-Rosenland-Haus Tagespflege und betreutes Wohnen in Bettrath an. Das Haus erinnert an einen Namensgeber, der sich Jahrzehnte in Kirche und Diakonie engagierte.

Es ist noch nicht lange her, da stand das Karl-Immer-Haus, die kleine evangelische Kirche an der Bettrather Ehrenstraße, praktisch am freien Feld. Heute ist sie umgeben von einem Ensemble diakonischer Senioren-Einrichtungen: dem Ludwig-Weber-Altenheim, dem Helga-Stöver-Haus mit Wohngruppen für Demenzkranke und neuerdings dem Heinrich-Rosenland-Haus, das Tagespflege, Servicewohnungen und Senioren-Wohngruppen anbietet. Dieses jüngste Element des diakonischen Angebots wurde zum Jahreswechsel in Betrieb genommen und nun feierlich eröffnet.

„Es ist ein Haus zum Dienst am Menschen“, sagte Pfarrer Till Hüttenberger bei der Einweihung. „Das Äußere ist nur die Hülle, entscheidend ist, was drinnen stattfindet, nämlich die Gestaltung von Begegnung und Beziehungen.“ Das neue Heinrich-Rosenland-Haus ist ein großzügiger Bau, dessen Wohnungen alle nach Südwesten ausgerichtet sind und auf einen großen Garten blicken. Im Erdgeschoss ist die vom Diakonischen Werk Mönchengladbach betriebene Tagespflege untergebracht, in der 16 Plätze zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es fünf Service-Seniorenwohnungen und zwölf Senioren-Zimmer in zwei Wohngruppen.

Info 2400 Quadratmeter Wohnfläche Bauzeit 12 Monate Fläche 2400 Quadratmeter in zweigeschossigem Neubau Plätze Tagespflege mit 16 Plätzen, zwei Wohngruppen mit je zwölf Seniorenzimmern, fünf Service-Senioren-Wohnungen Probe Die Tagespflege bietet Interessenten kostenlosen Schnuppertag an. Kontakt 02161- 98008555

Heinz Herbert Paulus, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, ist mit der Auslastung des jüngsten Sprosses der Diakonie-Familie zufrieden. „Wir konnten erst kurz vor Weihnachten mit der Vermietung beginnen und sind jetzt zu 50 Prozent belegt“, stellte er fest. Auch die Tagespflege werd gut nachgefragt, es seien aber noch Plätze zu bekommen. „Wir haben natürlich vorher den Bedarf ermittelt und leisten ja auch viel Quartiersarbeit in Bettrath“, sagte Paulus. Außerdem ist die bisher im benachbarten Ludwig-Weber-Haus angesiedelte Diakoniestation, die ambulante pflegerische und hauswirtschaftliche Hilfe anbietet, in den Neubau umgezogen. „Uns ist die Vernetzung aller Angebote wichtig“, erklärte Paulus. So können die Bewohner der Service-Wohnungen auf die ambulanten Dienste zurückgreifen oder die Angebote der Tagespflege nutzen, die auch für die Bewohner der übrigen diakonischen Einrichtungen offen stehen.