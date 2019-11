Krankenhaus Neuwerk : Viele Diabetiker sind zu unbekümmert

Neuwerk Diabetes-Patienten wissen oft nicht genug über ihre Krankheit. Im Neuwerker Krankenhaus wollen Fachkräfte das ändern.

Die eindrucksvollen größeren oder kleineren Anhäufungen von Würfelzucker hat Siegfried Rosenow nicht vergessen. Damit hat Diabetesberaterin Nuriye Dilara Ince ihm und seiner Frau vor Augen geführt, wie viel Zucker in den verschiedenen Speisen und Getränken enthalten ist. „Meine Frau erinnert mich jetzt immer wieder daran“, sagt Rosenow und lacht. Der 80-Jährige ist seit 30 Jahren Diabetiker und glaubte, ausreichend über seine Krankheit informiert zu sein. Bis er völlig unterzuckert auf dem Weg aus dem Garten ins Haus auf der Kellertreppe bewusstlos zusammenbrach und hinunterstürzte. „Ich dachte immer, ich hätte alles im Griff. Dass ich hin und wieder unterzuckert war, nahm ich nicht so wichtig“, sagt Rosenow.

Der Sturz aber führt zum Umdenken. Rosenow hatte Glück. Er hat sich nicht schwer verletzt, aber es hätte auch anders enden können. Auch wenn sie nicht zur Bewusstlosigkeit führt, ist Unterzuckerung nicht ungefährlich. Der Körper schüttet Stresshormone aus, Zittern, Nervosität, Schwitzen sind die Folge. Das Herz-Kreislauf-System wird in Mitleidenschaft gezogen. Herzrhythmusstörungen sind möglich. Unterzuckerung sollten Diabetiker nicht auf die leichte Schulter nehmen. Siegfried Rosenow hat sie oft einfach hingenommen. „Ich war in einem Quartal 23 Mal unterzuckert“, stellt er heute selbstkritisch fest.

Typ-2-Diabetes ist die häufigste Diabetesform und zeigt sich in unterschiedlichen Formen von Insulinresistenz und Insulinmangel. Dieser Diabetes-Typ geht zu über 80 Prozent mit Fettleibigkeit einher. 90 Prozent der Diabetiker haben Typ 2. (Quelle Deutsche Diabetes Stiftung).

Im Diabeteszentrum des Krankenhauses Neuwerk wird er elf Tage lang neu eingestellt. Er bekommt ein anderes Insulin. „Es gibt ein breites Spektrum an Insulinen, und es ist wichtig, für jeden Patienten die richtige Form zu finden“, erklärt Bernhard Losem, der leitende Oberarzt. Überhaupt ist Individualität ein wichtiger Begriff in der modernen Diabetesbehandlung. „Früher wurde die Ernährung dem Insulin angepasst“, sagt der Diabetologe. „Heute richtet sich die Behandlung nach dem Lebensrhythmus des Patienten.“ Also zum Beispiel danach, wie viele Zwischenmahlzeiten er einnimmt.