Freifahrtschein für Mönchengladbacher Wird das Deutschlandticket für Schüler verlängert?

Mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche besuchen die Schulen in Mönchengladbach. Sie bekommen seit Beginn des laufenden Schuljahres ein Deutschlandticket entweder ganz kostenfrei (wenn sie weit genug von der Schule entfernt wohnen) oder aber stark vergünstigt zum Preis von 29 Euro im Monat statt 49 Euro. Das hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr nach einem Runderlass der Landesregierung einstimmig beschlossen. Geht es nach der Stadtverwaltung, dann bleibt das auch erst einmal so. In dieser Woche beraten der Schulausschuss und der Finanzausschuss darüber, dass vergünstigte Deutschlandticket für alle Schüler im Stadtgebiet fortzuführen – aber erst einmal nur bis zum 31. Dezember 2024, also nicht einmal bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres.