Gesundheit in Mönchengladbach Zur Blutspende in die Bischöfliche Marienschule

Mit einer Blutspender-werben-Blutspender-Aktion versucht das DRK gegenzusteuern. Wer jetzt eine jemanden mitbringt, der die Blutspende zum ersten Mal ausprobiert, bekommt direkt beim Termin einen Regenschirm. In Mönchengladbach-Windberg kann am Montag, 27. Februar, von 16 bis 19.30 Uhr in der Bischöflichen Marienschule, Viersener Str. 209, Eingang Marienburger Straße, Blut gespendet werden.