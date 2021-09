Mönchengladbach Gesundheit : Wie sich die Ernährung der Kinder auf Allergien auswirkt

Mönchengladbach Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAD) begleitet drei Studien, die die Auswirkungen frühkindlicher Ernährung auf die Entwicklung von Lebensmittelallergien untersuchen.

(RP) „Solids by Kiss“ ist der Titel eines von drei Forschungsprojekten, das Sabine Schnadt, Diplom-Oecotrophologin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAD) mit Sitz in Mönchengladbach , begleitet. Bei allen drei Forschungsprojekten geht es darum, wie sich die frühkindliche Ernährung auf die Entwicklung einer späteren Allergie auswirkt.

Bei „Solids by Kiss“ geht es um den sogenannten Futterkuss, der in der Tierwelt und bei manchen Naturvölkern zu beobachten ist. Dabei kaut die Mutter die Nahrung vor und gibt sie über den „Kuss“ an das Kind weiter. Auf diese Weise überträgt sie das mütterliche Mikrobiom auf ihr Kind. „Allergien sind ein Erste-Welt-Problem“, sagt Sabine Schnadt. „Bei uns ist alles abgepackt und steril.“ Weil Allergien bei Naturvölkern seltener auftreten, untersuchen die Universität Frankfurt und die Charité in Kooperation mit dem Paul Ehrlich Institut, welche Auswirkungen der Futterkuss hat. Das Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Der DAAB soll herausfinden, wie hoch die Akzeptanz des Futterkusses ist. Ziel der Forschung ist es, herauszufinden, ob durch die Weitergabe der Mundflora der Mutter ein schützender Effekt eintritt.