Jahreswechsel in Mönchengladbach : Umwelthilfe will Silvesterfeuerwerk in Gladbach verbieten

Mönchengladbach Eigentlich hat Mönchengladbach sein Feinstaubproblem in den Griff bekommen. Nun verlangt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) aber von der Stadt, die Knallerei an Silverster zu verbieten und verweist auf deutlich niedrigere Grenzwerte als die eigentlich gültigen.

Die Deutsche Umwelhthilfe (DUH) will das Silvesterfeuerwerk in Mönchengladbach verbieten lassen. Einen entsprechenden Antrag habe sie schriftlich an Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und an die Bezirksregierung Düsseldorf geschickt, teilte die DUH mit. Das Mönchengladbacher Rathaus bestätigte den Eingang des Antrags, „der jetzt rechtlich von uns geprüft wird“, wie Stadtsprecher Wolfgang Speen sagte. Die DUH hatte bereits im Juli für 31 Städte und Gemeinden in Deutschland Anträge auf Böller-Verbote gestellt, in dieser Woche folgten 67 weitere Städte – darunter Mönchengladbach.

Die DUH verweist in ihren Anträgen auf die gemessenen Feinstaubbelastungen. Demzufolge wurden alle Städte angeschrieben, in deren innerstädtische Luft mit Partikelkonzentrationen von mehr als 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel belastet ist. In Mönchengladbach liege die Konzentration bei 24 Mikrogramm im Jahresmittel und sei damit gesundheitsschädlich. Die DUH bezieht sich damit auf einen Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Der gültige Grenzwert liegt hingegen bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel – den hält Mönchengladbach auch ein.