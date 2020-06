200 Drahtesel in Mönchengladbach im Einsatz : Deutsche Post sattelt auf das Dreirad um

Mönchengladbach Sie ist natürlich strahlend gelb, fährt CO2-frei durch die Straßen und besteht aus insgesamt 200 Drahteseln: die Fahrradflotte der Deutschen Post in Mönchengladbach ist erneuert worden.

Dementsprechend sind auch viele Drahtesel in den sechs Briefzustellstützpunkten der Post in Mönchengladbach im Einsatz: 200 sind es jeden Tag. Dabei wird die Flotte Zug um Zug auf E-Trikes umgesattelt. 23 neue Elektro-Dreiräder der Marken Rytle Speedliner und VSC sind seit kurzem in Betrieb. Die Vorteile: Nicht das Thema E-Mobilität wird konsequent fortgeführt, sondern auch die schnellere Zustellung von kleinformatigen Paketen, die ein fester Bestandteil der Fahrradzustellung geworden sind. Außerdem sieht die Deutsche Post ein starkes Wachstum bei den größerformatigen Briefsendungen wie Warenpost, Maxibriefe und Bücher- oder Warensendungen.

Um sich auch in Zukunft klimafreundlich und kundenorientiert aufzustellen, setzt die Deutsche Post auf die weitere Inbetriebnahme von E-Trikes, die die bisherigen Postbikes und E-Bikes sukzessive ablösen werden. Die Deutsche Post folgt damit einem Trend, der auch im Weltfahrradtag zum Ausdruck kommen soll. Dieser wird am heutigen Mittwoch zum dritten Mal gefeiert. 2018 war er von den Vereinten Nationen als „World Bicycle Day“ vorgestellt worden. Ziel ist es, die zunehmende gesellschaftliche Relevanz des Fahrrads in den Vordergrund zu stellen. Besonders in Deutschland werden Fahrräder und E-Bikes als Alltagsverkehrsmittel und bei Berufspendlern immer beliebter.