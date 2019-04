Schnelles Internet in Mönchengladbach : Deutsche Glasfaser darf Breitband-Lücken schließen

So sehen Leitungen für Glasfaser-Kabel aus. Foto: Berns, Lothar (lber)

Mönchengladbach Mit 7,4 Millionen Euro Fördermitteln sollen in diesem und im kommenden Jahr 900 unterversorgte Haushalte Glasfaser-Anschlüssse bekommen.

Die verbliebenen Lücken im Breitband-Netz der Stadt sollen in den kommenden beiden Jahren geschlossen werden. Wie die Stadt mitteilte, werden 2019 und 2020 insgesamt 900 Adressen an das Glasfasernetz angeschlossen, die bisher als unterversorgt gelten. Das betrifft Haushalte, die bisher eine Übertragungsrate von weniger als 30 Mbit pro Sekunde im Download haben und für die keine Ausbauperspektive besteht. In welchen Stadtteilen diese Adressen liegen, teilte die Stadt nicht mit. Mit den geförderten Anschlüssen sind sowohl im Upload als auch im Download Bandbreiten bis in den Gigabitbereich möglich. Dafür bekommt die Stadt 7,4 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund und Land.

Die Ausschreibung gewonnen hat ein in Mönchengladbach bekanntes Unternehmen: die Deutsche Glasfaser, die auch schon im Rheindahlener Land und südlich von Wickrath in ländlichen Gebieten Glasfaser-Anschlüsse verlegt hat. Der Breitband-Ausbau war allerdings ins Stocken geraten, nachdem die sogenannten Nachfragebündelungen in acht weiteren Stadtteilen, die eher städtisch als ländlich geprägt sind, krachend gescheitert waren. Die Deutsche Glasfaser legt dafür die Messlatte auf 40 Prozent Vertragsabschlüsse der in einem definierten Gebiet vorhandenen Haushalte. Eine solche Bündelung läuft derzeit für den Bereich Wickrath-Süd noch bis zum 13. Mai. Aber auch dort ist die Nachfrage bisher zumindest noch weit von den geforderten 40 Prozent entfernt: Der aktuelle Stand liegt bei drei Prozent. Anschließend werde kurzfristig über den Ausbau entschieden.

Dieser private Netzausbau der Deutschen Glasfaser hat allerdings nichts mit dem öffentlich geförderten Ausbau zu tun. In dem Förderprogramm stehen alle Adressen bereits fest, keine weiteren Haushalte können mehr dazu aufgenommen werden. Für dieses Projekt hat die Stadt jetzt den benötigten Zuwendungsbescheid bekommen. Die Vorbreitungen für die Bauarbeiten laufen.